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РПЛ

Сегодня, 18:43

В «Зените» опровергли информацию об интересе «Арсенала» к Малкому

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об интересе лондонского «Арсенала» к нападающему сине-бело-голубых Малкому.

«Это все слухи. Малком счастлив в «Зените». Вы видите, как он играет, как он рад находиться здесь. У нас нет никакой информации о его уходе. Я разговаривал с Малкомом об этом. Он доволен своей ролью тут и рад выступать за «Зенит». Поэтому пока все эти разговоры бессмысленны», — сказал Оливейра «СЭ».

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. Контракт 26-летнего бразильца с питерским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.

В текущем сезоне Малком провел 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 9 голевых передач.

Малком Филипе (Малком)
РПЛ
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Зенит
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