В «Зените» опровергли слухи о Баринове

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала «СЭ» информацию о том, что сине-бело-голубые якобы интересуются 29-летним полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым. «Зенит» не планировал выкупать Баринова — у клуба другие приоритеты», — заявили «СЭ» в пресс-службе невской команды. В сезоне РПЛ-2025/26 Баринов провел в составе «Локо» 13 матчей, в которых забил два мяча и отдал пять голевых передач. Контракт хавбека с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2026 года.

hovawart645 Ты не хаял - но ваши то ругали. И сильно. А уж Орглов его вообще полоскал! Да, местами Соболь может сыграть хорошо, забить сложный момент. А местами может и на простом накосячить. Соглашусь с тобой, что он не Холан и не Ван Нистелрой) А вот на счёт обезьяны с гранатой - тут наоборот! Раньше Бара мог рубануть, но давно уже более осмотрителен и сдержан. У нас и Ненахов стал умнее. Хотя ЖК может поймать, но до КК дело не доводит. А вот Соболев играет как его левая пятка хочет, фолит порой сильно. 30.10.2025

Дима Питерский Я лично Соболева не хаял. Считаю, что он вполне себе нормальный нап. Значительно сильнее Баринова как футболист. Но... чего-то ему не хватает. Полагаю, инстинкта убийцы на поле. А Баринов - это обезьяна с гранатой. Никогда не знаешь когда может рвануть. Причём в любую сторону. 29.10.2025

hovawart645 Когда локомотив сбивает животных на путях, их туши и все остальное убирает помощник. Вот так уши, хвосты ослов, коней, бакланов, буйволов и прочих зверюшек попадают в коллекцию) 29.10.2025

lvb Как приятно читать четкий короткий комментарий от пресс-службы "Зенита", а лице Антона Макаренко. Хвала Аллаху главного клоуна .. некоего Медведа-хоккеиста перекинули на гандбол и его пасть перестала извергать бредятину) 29.10.2025

ritenyto Я тебя награжу :) 29.10.2025

ritenyto Я его прОкля именем ФУТБОЛА. Как фантомас. Ни в чем удачи не будет. Заслужил. Потом покается. 29.10.2025

ritenyto Нет. Это не Алёна :) ... от таких вот вся наша бесхозяйственность, а не капитаклизьма :) 29.10.2025

hovawart645 Проматривать - это нормально. Подписывать шлак - не нормально! Держать его - вообще мрак! Как можно было Ракова сплавить, а этого убогого держать в составе?! 29.10.2025

hovawart645 На счёт контракта согласен. Косяк нашего торпедовца. Он достал. Но Нагорных сказал, что с Барой всё будет нормально. Ждем. Лешку тоже летом мурыжили. 29.10.2025

alexb2025personal А Вы не знаете, что Локо просматривает Касимова. Ярослава Михайлова, Мелкадзе, Денисова из Спартака, да, собственно, всех, кто играет в РПЛ и в ФНЛ хоть как-то (Сарвели ведь взяли)? В базе данных Локо есть, например, все игроки Сельты, которые провели в среднем по 10 минут за матч в 10 матчах. Вот Месси в базах данных Локомотива (если там не дураки сидят) нет, и Роналдо нет. А игроки высшей лиги Турции там все есть. 29.10.2025

alexb2025personal Да, но вы не торопитесь подписывать с ним контракт. А потом будет, как с Фернандесом, с которым никто не собирался заключать контракт, а потом назвали иудой. Почему-то зенитовцы в подобной же ситуации не называюю Кузяева иудой? 29.10.2025

ritenyto Хи :) 29.10.2025

ritenyto И Батрак, и этот... Сдухлись. Я сказал (не факт). Просто нельзя делать столько ... несуразностей :) 29.10.2025

hovawart645 Поздравляю! Крытый стадион для Питера - самое то! Помню Кирова, в октябре 84-го, я в оцеплении в шинели и фуражке - это был писец самый песцовый) 29.10.2025

Кариока_двойка. В Спартаке опровергли слухи, об интересе Мансити к Умярову. 29.10.2025

МАО Так и я не только о стадионе. Хотя я на нём - с самого первого матча. 29.10.2025

МАО Именно. 29.10.2025

МАО Возможно. ты и прав. Но нужен не просто хороший футболист, а неравнодушный чел, который может при случае дать в личку. Или просто словом приложить. По моему Баринов - такой. 29.10.2025

Олег Гуляев у него контракт летом 2026 заканчивается, а новый не устраивает, вот и интерес у всех. 28.10.2025

Алексей Переверзев А зачем его выкупать, если летом уйдет свободным агентом? 28.10.2025

hovawart645 Это понятно, но грядёт же ужесточение. Всем смугликам паспортов не хватит) 28.10.2025

treider Не волнуйся, им на "одуванах" проще "пилить".... 28.10.2025

hovawart645 Не, я только ЗА, что бы Дима был у нас - но вы же неадекватом и Соболя хаяли! И даже похуже! И???) 28.10.2025

treider На "одуванах" проще с "народного достояния" пилить. 28.10.2025

Дима Питерский Да кому этот ваш неадекват нужен? 28.10.2025

TokTram_ Баринов нигде, кроме Локо - не приживётся. Дюже говнистый. В Локо уже привыкли. 28.10.2025

hovawart645 А Барриосу 33. И? 28.10.2025

hovawart645 Я вообще то о другом. Но стадион, безусловно, шикарен, тут без сомнений. 28.10.2025

shpasic Баринову уже скоро 30 будет) 28.10.2025

Sergey Mikhaylov Концерт затянулся 28.10.2025

Irving Надо же, не полениться опровергать явную утятину. 28.10.2025

ФОКСИ на....это ссыкун нужен! пускай тренеруется в боксерском зале до следующей встречи с поросячим болелой, а то в первый раз обделался по уши.... 28.10.2025

МАО Noname не спит! Never sleep 28.10.2025

МАО Мы все художники. 28.10.2025

Бергкамп 10 в ЦСКА уйдет в январе :muscle: 28.10.2025

МАО Выстроил. А стадион какой ! 28.10.2025

hovawart645 Ну, ваше не случайное - результат работы всей выстроенной системы! От судей до режиссёров ТВ))) Надо отдать Миллеру должное - выстроил махину. 28.10.2025

hovawart645 Хрень не неси, недаун... 28.10.2025

МАО было. да и то случайно. 28.10.2025

hovawart645 Конечно не наше. Наше было в последнем честном чемпионате, в до-Дюковскую эпоху. Не для того ваш барин власть футбольную узурпировал, что бы золотом направо-налево разбрасываться))) 28.10.2025

МАО No name ставит минусы всем. Он художник, он так видит. Но по-моему, их даже два. Потому что то иногда, он ставит и плюсы и минусы. И мне в том числе. 28.10.2025

МАО Ну и 1ое место не ваше. 28.10.2025

hovawart645 О нет, это ваша бизнес-схема! Тут мы пас) 28.10.2025

AleSSio87 если бы этот даун был реально хорошим игроком, а не тупым топором, то он бы играл в нормальном чемпионате и нормальной команде, а не среди балеронов 28.10.2025

МАО Будете футболками барыжить на вокзалах и в электричках. 28.10.2025

hovawart645 Зачем нам старики? Неинтересно. 28.10.2025

AleSSio87 причем тут вообще сборная и у кого "у вас"?? если ты думаешь, что этого барана Карпин берёт в сборную по своим каким-то задумкам, то ты либо ребёнок, либо очень круто разбираешься в футболе, особенно в нашем! протекции, кумовство и прессы сверху как раз и проталкивают в сборную вот такое вот дерьмо, в то время как нормальные игроки и близко не попадают! это как с малых лет мамы с папой засыпают тренера деньгами, чтобы он ставил их бездарность в состав - иначе он вообще тренировать не будет! а потом мы сидим и удивляемся, почему в Германии играет в основе Баварии 17-летний Карл, а у нас всякие клоуны и олигофрены вроде смоловых, заболотных, бариновых, миранчуков и прочих трюфельных футболистиков представляют нашу сборную, да ещё с капитанской повязкой выводят под смех людей, да под стыд, на который давно уже всем нассать, как в нашем спорте появилась всякая шушера вроде гинеров, миллеров и ротенбергов 28.10.2025

МАО В Сборной Бразилии ? 28.10.2025

МАО Сложный вопрос. 28.10.2025

МАО За 97 купите Роналду. Месси. Суареса, и на сдачу ещё Химки. 28.10.2025

hovawart645 Лешка через сезон идёт в Барсу, за 97. Им скидка 3%...) 28.10.2025

hovawart645 А у вас сколько игроков в сборной страны? 28.10.2025

spartsmen верим. а чё в натуре остаётся-то? 28.10.2025

AleSSio87 да он кроме вашего Парашамотива никому и даром не нужен! такое чмо дебилообразное с ног до головы деревянное даже во дворе не во все команды возьмут! если только в команду узбеков или таджиков! 28.10.2025

hovawart645 И??? Мысль в чём твоя? 28.10.2025

МАО Есть резон. Надо брать, а за бесплатно = так забирать вместе с бутсами. 28.10.2025

МАО Значит перейдёт к нам. 28.10.2025

МАО Ну и зря. Он боец, вместе с Барриосом они середину зацементируют. 28.10.2025

МАО Поэтому он забил вам в прошлом сезоне, и мы стали вторыми. И маслянистым тебойловцам в этом. 28.10.2025

richardford Для тебя нормальный, для меня-дерево. 28.10.2025

МАО Нормальный игрок. 28.10.2025

МАО А что мёртые ослы делают на паровозах? 28.10.2025

МАО А зря. Единственный нормальный игрок в Локомотиве. Ну не Баракова же за 150 млн ЕВРО. 28.10.2025

Степочкин Как посмел Зенит не хотеть Баринова???? Сначала ЦСКА не захотел, сейчас Зенит.... Обязаны были хотеть! Чтобы каждый раз сказать что Баринов предан Локо и не очень-то хотелось в ЦСКА и Зенит. Хочется сказать агенту Баринова и Локо - поробуйте слухи с Барселоной или Реалом, может лучше получится. 28.10.2025

gan75 Баринов проводит свой лучший сезон и тут же поползли слухи об различном интересе... 28.10.2025

Деп Б.Охта Как может бизнес жить без слухов! Тем более такой крупный, как торговля футболистами. Для этого и журналистов придумали. 28.10.2025

hovawart645 А ещё ты в неё ешь... 28.10.2025

richardford Забор покрась в Баковке. 28.10.2025

hovawart645 Дерево вы за 10 лямов у нефтяных спёрли! Супер-сделка!))) 28.10.2025

инок Оставил-бы Зенит Баринова в покое - у него сейчас и в Локо игра идёт вполне нормально.. 28.10.2025

richardford Дерево твой Баринов. 28.10.2025

Микола Питерский Кому нужны ваши уши... Хотя от них толку гораздо больше чем от этого экземпляра. Да и вреда никакого. 28.10.2025

hovawart645 Не такие уж сказки, учитывая старичка Борриоса и ужесточение лимита... 28.10.2025

hovawart645 От мёртвого осла уши им, а не... Бару нашего! Пусть своих выращивают, вон, "Васька"-опороник есть. Шава им сколько лет хвалится) 28.10.2025

Эрик Стейн Стандартная схема от агента когда скоро заканчивается контракт и надо надавить на клуб, тем более учитывая возраст-29, может и последний "жирный" контракт у игрока 28.10.2025

shpasic агентишка деньги из Локомотива выбивает, рассказывая сказки об интересе Зенита. 28.10.2025