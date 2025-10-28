Видео
28 октября, 19:06

В «Зените» опровергли слухи о Баринове

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала «СЭ» информацию о том, что сине-бело-голубые якобы интересуются 29-летним полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым.

«Зенит» не планировал выкупать Баринова — у клуба другие приоритеты», — заявили «СЭ» в пресс-службе невской команды.

В сезоне РПЛ-2025/26 Баринов провел в составе «Локо» 13 матчей, в которых забил два мяча и отдал пять голевых передач.

Контракт хавбека с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2026 года.

88

  • hovawart645

    Ты не хаял - но ваши то ругали. И сильно. А уж Орглов его вообще полоскал! Да, местами Соболь может сыграть хорошо, забить сложный момент. А местами может и на простом накосячить. Соглашусь с тобой, что он не Холан и не Ван Нистелрой) А вот на счёт обезьяны с гранатой - тут наоборот! Раньше Бара мог рубануть, но давно уже более осмотрителен и сдержан. У нас и Ненахов стал умнее. Хотя ЖК может поймать, но до КК дело не доводит. А вот Соболев играет как его левая пятка хочет, фолит порой сильно.

    30.10.2025

  • Дима Питерский

    Я лично Соболева не хаял. Считаю, что он вполне себе нормальный нап. Значительно сильнее Баринова как футболист. Но... чего-то ему не хватает. Полагаю, инстинкта убийцы на поле. А Баринов - это обезьяна с гранатой. Никогда не знаешь когда может рвануть. Причём в любую сторону.

    29.10.2025

  • hovawart645

    Когда локомотив сбивает животных на путях, их туши и все остальное убирает помощник. Вот так уши, хвосты ослов, коней, бакланов, буйволов и прочих зверюшек попадают в коллекцию)

    29.10.2025

  • lvb

    Как приятно читать четкий короткий комментарий от пресс-службы "Зенита", а лице Антона Макаренко. Хвала Аллаху главного клоуна .. некоего Медведа-хоккеиста перекинули на гандбол и его пасть перестала извергать бредятину)

    29.10.2025

  • ritenyto

    Я тебя награжу :)

    29.10.2025

  • ritenyto

    Я его прОкля именем ФУТБОЛА. Как фантомас. Ни в чем удачи не будет. Заслужил. Потом покается.

    29.10.2025

  • ritenyto

    Нет. Это не Алёна :) ... от таких вот вся наша бесхозяйственность, а не капитаклизьма :)

    29.10.2025

  • hovawart645

    Проматривать - это нормально. Подписывать шлак - не нормально! Держать его - вообще мрак! Как можно было Ракова сплавить, а этого убогого держать в составе?!

    29.10.2025

  • hovawart645

    На счёт контракта согласен. Косяк нашего торпедовца. Он достал. Но Нагорных сказал, что с Барой всё будет нормально. Ждем. Лешку тоже летом мурыжили.

    29.10.2025

  • alexb2025personal

    А Вы не знаете, что Локо просматривает Касимова. Ярослава Михайлова, Мелкадзе, Денисова из Спартака, да, собственно, всех, кто играет в РПЛ и в ФНЛ хоть как-то (Сарвели ведь взяли)? В базе данных Локо есть, например, все игроки Сельты, которые провели в среднем по 10 минут за матч в 10 матчах. Вот Месси в базах данных Локомотива (если там не дураки сидят) нет, и Роналдо нет. А игроки высшей лиги Турции там все есть.

    29.10.2025

  • alexb2025personal

    Да, но вы не торопитесь подписывать с ним контракт. А потом будет, как с Фернандесом, с которым никто не собирался заключать контракт, а потом назвали иудой. Почему-то зенитовцы в подобной же ситуации не называюю Кузяева иудой?

    29.10.2025

  • ritenyto

    Хи :)

    29.10.2025

  • ritenyto

    И Батрак, и этот... Сдухлись. Я сказал (не факт). Просто нельзя делать столько ... несуразностей :)

    29.10.2025

  • hovawart645

    Поздравляю! Крытый стадион для Питера - самое то! Помню Кирова, в октябре 84-го, я в оцеплении в шинели и фуражке - это был писец самый песцовый)

    29.10.2025

  • Кариока_двойка.

    В Спартаке опровергли слухи, об интересе Мансити к Умярову.

    29.10.2025

  • МАО

    Так и я не только о стадионе. Хотя я на нём - с самого первого матча.

    29.10.2025

  • МАО

    Именно.

    29.10.2025

  • МАО

    Возможно. ты и прав. Но нужен не просто хороший футболист, а неравнодушный чел, который может при случае дать в личку. Или просто словом приложить. По моему Баринов - такой.

    29.10.2025

  • Олег Гуляев

    у него контракт летом 2026 заканчивается, а новый не устраивает, вот и интерес у всех.

    28.10.2025

  • Алексей Переверзев

    А зачем его выкупать, если летом уйдет свободным агентом?

    28.10.2025

  • hovawart645

    Это понятно, но грядёт же ужесточение. Всем смугликам паспортов не хватит)

    28.10.2025

  • treider

    Не волнуйся, им на "одуванах" проще "пилить"....

    28.10.2025

  • hovawart645

    Не, я только ЗА, что бы Дима был у нас - но вы же неадекватом и Соболя хаяли! И даже похуже! И???)

    28.10.2025

  • treider

    На "одуванах" проще с "народного достояния" пилить.

    28.10.2025

  • Дима Питерский

    Да кому этот ваш неадекват нужен?

    28.10.2025

  • TokTram_

    Баринов нигде, кроме Локо - не приживётся. Дюже говнистый. В Локо уже привыкли.

    28.10.2025

  • hovawart645

    А Барриосу 33. И?

    28.10.2025

  • hovawart645

    Я вообще то о другом. Но стадион, безусловно, шикарен, тут без сомнений.

    28.10.2025

  • shpasic

    Баринову уже скоро 30 будет)

    28.10.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Концерт затянулся

    28.10.2025

  • Irving

    Надо же, не полениться опровергать явную утятину.

    28.10.2025

  • ФОКСИ

    на....это ссыкун нужен! пускай тренеруется в боксерском зале до следующей встречи с поросячим болелой, а то в первый раз обделался по уши....

    28.10.2025

  • МАО

    Noname не спит! Never sleep

    28.10.2025

  • МАО

    Мы все художники.

    28.10.2025

  • Бергкамп 10

    в ЦСКА уйдет в январе :muscle:

    28.10.2025

  • МАО

    Выстроил. А стадион какой !

    28.10.2025

  • hovawart645

    Ну, ваше не случайное - результат работы всей выстроенной системы! От судей до режиссёров ТВ))) Надо отдать Миллеру должное - выстроил махину.

    28.10.2025

  • hovawart645

    Хрень не неси, недаун...

    28.10.2025

  • МАО

    было. да и то случайно.

    28.10.2025

  • hovawart645

    Конечно не наше. Наше было в последнем честном чемпионате, в до-Дюковскую эпоху. Не для того ваш барин власть футбольную узурпировал, что бы золотом направо-налево разбрасываться)))

    28.10.2025

  • МАО

    No name ставит минусы всем. Он художник, он так видит. Но по-моему, их даже два. Потому что то иногда, он ставит и плюсы и минусы. И мне в том числе.

    28.10.2025

  • МАО

    Ну и 1ое место не ваше.

    28.10.2025

  • hovawart645

    О нет, это ваша бизнес-схема! Тут мы пас)

    28.10.2025

  • AleSSio87

    если бы этот даун был реально хорошим игроком, а не тупым топором, то он бы играл в нормальном чемпионате и нормальной команде, а не среди балеронов

    28.10.2025

  • МАО

    Будете футболками барыжить на вокзалах и в электричках.

    28.10.2025

  • hovawart645

    Зачем нам старики? Неинтересно.

    28.10.2025

  • AleSSio87

    причем тут вообще сборная и у кого "у вас"?? если ты думаешь, что этого барана Карпин берёт в сборную по своим каким-то задумкам, то ты либо ребёнок, либо очень круто разбираешься в футболе, особенно в нашем! протекции, кумовство и прессы сверху как раз и проталкивают в сборную вот такое вот дерьмо, в то время как нормальные игроки и близко не попадают! это как с малых лет мамы с папой засыпают тренера деньгами, чтобы он ставил их бездарность в состав - иначе он вообще тренировать не будет! а потом мы сидим и удивляемся, почему в Германии играет в основе Баварии 17-летний Карл, а у нас всякие клоуны и олигофрены вроде смоловых, заболотных, бариновых, миранчуков и прочих трюфельных футболистиков представляют нашу сборную, да ещё с капитанской повязкой выводят под смех людей, да под стыд, на который давно уже всем нассать, как в нашем спорте появилась всякая шушера вроде гинеров, миллеров и ротенбергов

    28.10.2025

  • МАО

    В Сборной Бразилии ?

    28.10.2025

  • МАО

    Сложный вопрос.

    28.10.2025

  • МАО

    За 97 купите Роналду. Месси. Суареса, и на сдачу ещё Химки.

    28.10.2025

  • hovawart645

    Лешка через сезон идёт в Барсу, за 97. Им скидка 3%...)

    28.10.2025

  • hovawart645

    А у вас сколько игроков в сборной страны?

    28.10.2025

  • spartsmen

    верим. а чё в натуре остаётся-то?

    28.10.2025

  • AleSSio87

    да он кроме вашего Парашамотива никому и даром не нужен! такое чмо дебилообразное с ног до головы деревянное даже во дворе не во все команды возьмут! если только в команду узбеков или таджиков!

    28.10.2025

  • hovawart645

    И??? Мысль в чём твоя?

    28.10.2025

  • МАО

    Есть резон. Надо брать, а за бесплатно = так забирать вместе с бутсами.

    28.10.2025

  • МАО

    Значит перейдёт к нам.

    28.10.2025

  • МАО

    Ну и зря. Он боец, вместе с Барриосом они середину зацементируют.

    28.10.2025

  • МАО

    Поэтому он забил вам в прошлом сезоне, и мы стали вторыми. И маслянистым тебойловцам в этом.

    28.10.2025

  • richardford

    Для тебя нормальный, для меня-дерево.

    28.10.2025

  • МАО

    Нормальный игрок.

    28.10.2025

  • МАО

    А что мёртые ослы делают на паровозах?

    28.10.2025

  • МАО

    А зря. Единственный нормальный игрок в Локомотиве. Ну не Баракова же за 150 млн ЕВРО.

    28.10.2025

  • Степочкин

    Как посмел Зенит не хотеть Баринова???? Сначала ЦСКА не захотел, сейчас Зенит.... Обязаны были хотеть! Чтобы каждый раз сказать что Баринов предан Локо и не очень-то хотелось в ЦСКА и Зенит. Хочется сказать агенту Баринова и Локо - поробуйте слухи с Барселоной или Реалом, может лучше получится.

    28.10.2025

  • gan75

    Баринов проводит свой лучший сезон и тут же поползли слухи об различном интересе...

    28.10.2025

  • Деп Б.Охта

    Как может бизнес жить без слухов! Тем более такой крупный, как торговля футболистами. Для этого и журналистов придумали.

    28.10.2025

  • hovawart645

    А ещё ты в неё ешь...

    28.10.2025

  • richardford

    Забор покрась в Баковке.

    28.10.2025

  • hovawart645

    Дерево вы за 10 лямов у нефтяных спёрли! Супер-сделка!)))

    28.10.2025

  • инок

    Оставил-бы Зенит Баринова в покое - у него сейчас и в Локо игра идёт вполне нормально..

    28.10.2025

  • richardford

    Дерево твой Баринов.

    28.10.2025

  • Микола Питерский

    Кому нужны ваши уши... Хотя от них толку гораздо больше чем от этого экземпляра. Да и вреда никакого.

    28.10.2025

  • hovawart645

    Не такие уж сказки, учитывая старичка Борриоса и ужесточение лимита...

    28.10.2025

  • hovawart645

    От мёртвого осла уши им, а не... Бару нашего! Пусть своих выращивают, вон, "Васька"-опороник есть. Шава им сколько лет хвалится)

    28.10.2025

  • Эрик Стейн

    Стандартная схема от агента когда скоро заканчивается контракт и надо надавить на клуб, тем более учитывая возраст-29, может и последний "жирный" контракт у игрока

    28.10.2025

  • shpasic

    агентишка деньги из Локомотива выбивает, рассказывая сказки об интересе Зенита.

    28.10.2025

  • За спорт!

    Харэ накидывать, главред.

    28.10.2025

    Дмитрий Баринов
    ФК Зенит
    ФК Локомотив (Москва)
