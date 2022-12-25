В «Зените» опровергли информацию об интересе к Языджи

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе клуба к полузащитнику «Трабзонспора» Юсуфу Языджи.

По информации «61Saat», турецкий полузащитник близок к переходу в клуб из Санкт-Петербурга. Также за игроком следит московское «Динамо».

«Бессмысленные слухи, которые не стоят комментариев», — сказал Медведев «СЭ».

Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды во второй части прошлого сезона. Полузащитник провел в составе армейцев 12 матчей, забил в них 8 голов и сделал 2 результативные передачи.