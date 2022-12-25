Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:43

В «Зените» опровергли информацию об интересе к Языджи

Артем Бухаев
Корреспондент
Юсуф Языджи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе клуба к полузащитнику «Трабзонспора» Юсуфу Языджи.

По информации «61Saat», турецкий полузащитник близок к переходу в клуб из Санкт-Петербурга. Также за игроком следит московское «Динамо».

«Бессмысленные слухи, которые не стоят комментариев», — сказал Медведев «СЭ».

Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды во второй части прошлого сезона. Полузащитник провел в составе армейцев 12 матчей, забил в них 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
Юсуф Языджи
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Промес — лучший игрок России этого года. Квинси стал по-настоящему своим
Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол
Украинские СМИ объяснили взрывы в Киеве
В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
Японский эксперт назвал самолет Ан-12 шедевральным
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Иван Старков: «Бердыев идет в клуб на долгое время. Наверное, такая договоренность была с руководством «Сочи»
Бердыев возглавил «Сочи», Сычевой ушел в «Крылья», а вернется ли Дзюба? Таблица переходов РПЛ
Источник: Языджи близок к переходу в «Зенит»
Масалитин: «Бердыев — хороший тренер. Вместе с ним «Сочи» может стать еще одной сильной командой»
Мостовой — о трансфере Сычевого в «Крылья Советов»: «О повышении здесь речи не идет»
Масалитин — о переходе Сычевого в «Крылья Советов»: «Я могу объяснить этот трансфер только финансами»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Источник: Языджи близок к переходу в «Зенит»

Иван Старков: «Бердыев идет в клуб на долгое время. Наверное, такая договоренность была с руководством «Сочи»