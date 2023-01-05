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Сегодня, 20:53

В «Зените» опровергли слухи об уходе Мантуана зимой

Константин Белов
Корреспондент
Густаво Мантуан.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал слухи об уходе полузащитника Густаво Мантуана этой зимой.

В Бразилии сообщают, что Мантуан и вратарь Иван Куарежма не войдут в сделку «Зенита» с «Коринтиансом» по Юри Алберто.

«Мантуан этой зимой возвращается в «Коринтианс»? Это не так», — сказал Медведев «СЭ».

Как сообщает Globo Esporte, бразильский клуб, отдавая Мантуана и Ивана в аренду прошлым летом, рассчитывал, что затем обоих включат в трансфер, связанный с выкупом нападающего Юри Алберто, однако планы изменились. Теперь «Коринтианс» планирует продать Мантуана отдельно сине-бело-голубым или другому европейскому клубу летом 2023 года.

Также по информации источника, «Зенит» может выкупить 80 процентов прав на полузащитника Мантуана за 10 миллионов евро, на голкипера Ивана — за 4 миллиона евро.

В 18 матчах за «Зенит» в текущем сезоне 21-летний Мантуан забил три гола и сделал одну голевую передачу.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Александр Медведев (руководитель)
Густаво Мантуан
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