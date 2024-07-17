В «Зените» опровергли завершение сделки с «Торино» по переходу Илича

Сегодня, 17:19
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о завершении переговоров с «Торино» по переходу сербского полузащитника Ивана Илича.
Ранее авторитетный футбольный инсайдер Никола Скиро заявил, что Илич перейдет в «Зенит» за 25 миллионов евро и подпишет контракт с сине-бело-голубыми до 2029 года.
«Действительно ли «Зенит» согласовал трансфер Илича с «Торино» и оформил сделку? Ваши предположения не соответствуют текущему положению дел», — приводит слова Медведева ТАСС.
Ранее «СЭ» сообщал, что Илич не поехал на предсезонные сборы «Торино», которые пройдут с 17 по 27 июля.
В прошлом сезоне 23-летний полузащитник провел 33 матча за «Торино» во всех соревнованиях, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.