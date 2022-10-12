В «Зените» отреагировали на информацию о возможном обмене Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса»

В «Зените» назвали вбросом информацию о возможном обмене Алберто на игроков «Коринтианса»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном обмене форварда Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса».

«Возможен ли такой сценарий? Нет, это вброс», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые хотят получить полноценные права на полузащитника Густаво Мантуана и подписать защитника Роберта Ренана взамен на уход в «Коринтианс» 21-летнего Алберто.

Юри Алберто является игроком «Зенита». Нынешний сезон нападающий проводит в аренде в «Коринтиансе» — на его счету 21 матч, 9 голов и один результативный пас. Контракт форварда с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Юри Алберто в 16 миллионов евро.