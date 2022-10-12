В «Зените» отреагировали на информацию о возможном обмене Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном обмене форварда Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса».
«Возможен ли такой сценарий? Нет, это вброс», — сказал Медведев «СЭ».
Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые хотят получить полноценные права на полузащитника Густаво Мантуана и подписать защитника Роберта Ренана взамен на уход в «Коринтианс» 21-летнего Алберто.
Юри Алберто является игроком «Зенита». Нынешний сезон нападающий проводит в аренде в «Коринтиансе» — на его счету 21 матч, 9 голов и один результативный пас. Контракт форварда с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Юри Алберто в 16 миллионов евро.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования