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13 апреля, 19:41

В «Зените» отреагировали на информацию об огромных премиальных за победу над «Краснодаром»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
«Зенит» — «Краснодар».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» информацию о том, что футболисты команды получат по 24 миллиона рублей в виде премиальных за победу над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура РПЛ.

Ранее Sport24 перед игрой сообщил, что «Зенит» заплатит игрокам по 250 тысяч евро (около 24 миллионов рублей) в случае крупной победы над «Краснодаром». Кроме того, по информации издания, сине-бело-голубые повысили премиальные за чемпионство — с 800 тысяч евро до 1,4 миллиона.

«Агенты-провокаторы», — сказал Медведев «СЭ».

«Зенит» (50 очков) обошел «Спартак» (47) и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на два очка.

Благодаря этой победе у команды Сергея Семака теперь преимущество над «быками» по личным встречам — в первом круге «Краснодар» одержал победу со счетом 2:0.

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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Александр Медведев (руководитель)
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