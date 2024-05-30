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Сегодня, 16:00

В «Зените» отреагировали на новость о возможном подписании Глушенкова

Сергей Жуков
корреспондент
Максим Глушенков (в центре).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» новость об интересе сине-бело-голубых к полузащитнику «Локомотива» Максиму Глушенкову.

Ранее о том, что на 24-летнего россиянина претендуют «Зенит» и «Спартак», сообщил журналист Иван Карпов.

«До завершения сезона трансферы не обсуждаются», — сказал Медведев «СЭ».

В сезоне-2023/24 Глушенков провел 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 21 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро. Контракт игрока с железнодорожниками действует до конца 2026 года.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
Максим Глушенков
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