В «Зените» отреагировали на новость об интересе «Ростова» к Сутормину

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» высказался об интересе «Ростова» к защитнику Алексею Сутормину.

«Вопрос ни к времени и ни к месту. Без комментариев», — сказал Медведев «СЭ».

25 октября «СЭ» стало известно, что «Ростов» планирует сделать предложение «Зениту» о трансфере Сутормина в зимнее окно.

С сентября 28-летний футболист сыграл в чемпионате России 15 минут в матчах против «Ростова» и «Нижнего Новгорода».

26.10.2022 | Барселона — Бавария