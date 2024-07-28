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Сегодня, 22:32

В «Зените» отреагировали на слухи о договоренности с «Галатасараем» по Венделу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что клуб договорился с «Галатасараем» по трансферу полузащитника сине-бело-голубых Вендела.

28 июля Kontra Spor сообщил, что турецкий клуб заплатит за 26-летнего бразильца 22 миллиона евро.

«Беспочвенные слухи не комментируем, переговоры не ведутся», — цитирует Медведева ТАСС.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Он провел за команду из Санкт-Петербурга 126 матчей, забил 20 мячей и сделал 29 голевых передач. В текущем сезоне в активе полузащитника 1 гол и 6 результативных передач в трех играх.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Вендела в 20 миллионов евро. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.

Источник: ТАСС
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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