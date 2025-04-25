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Сегодня, 21:01

В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к Жерсону

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику бразильского «Фламенго» Жерсону.

25 апреля появилась информация, что «Зенит» готов предложить 27-летнему бразильцу зарплату в размере 8 миллионов евро в год и сделать его самым высокооплачиваемым игроком РПЛ.

«Сейчас не время для переговоров», — цитирует Медведева Metaratings.ru.

Контракт Жерсона с «Фламенго» рассчитан до конца 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 25 миллионов евро. Всего он провел за «Фламенго» 240 матчей, забил 18 голов и сделал 32 результативные передачи.

Ранее Жерсон играл в «Марселе», «Роме», «Фиорентине» и «Флуминенсе».

Источник: Metaratings
Футбол
ФК Зенит
ФК Фламенго
Александр Медведев (руководитель)
Жерсон
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