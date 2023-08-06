В «Зените» отреагировали на слухи об уходе Коваленко в аренду в «Крылья Советов»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость о том, что полузащитник команды Александр Коваленко перейдет в «Крылья Советов» на правах аренды.

«Коваленко может вернуться в «Крылья Советов»? Очередные слухи», — цитирует Медведева Sport24.

30 июня питерцы объявили о трансфере Коваленко из «Сочи». 19-летний футболист подписал с петербуржцами контракт до 2028 года.

«Сочи» летом 2022 года выкупил Коваленко у «Крыльев», но сразу отдал в обратную аренду на сезон, поэтому полузащитник не провел ни одного матча за сочинцев. В сезоне-2022/23 он сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.