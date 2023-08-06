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Сегодня, 18:01

В «Зените» отреагировали на слухи об уходе Коваленко в аренду в «Крылья Советов»

Виктория Кравченко
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость о том, что полузащитник команды Александр Коваленко перейдет в «Крылья Советов» на правах аренды.

«Коваленко может вернуться в «Крылья Советов»? Очередные слухи», — цитирует Медведева Sport24.

30 июня питерцы объявили о трансфере Коваленко из «Сочи». 19-летний футболист подписал с петербуржцами контракт до 2028 года.

«Сочи» летом 2022 года выкупил Коваленко у «Крыльев», но сразу отдал в обратную аренду на сезон, поэтому полузащитник не провел ни одного матча за сочинцев. В сезоне-2022/23 он сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-565575-v-zenite-otreagirovali-na-slukhi-ob-ukhode-kovalenko-v-arendu-v-krylya-sovetov
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Коваленко
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