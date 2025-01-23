Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:16

В «Зените» ответили на обвинение во лжи со стороны «Палмейраса» после трансфера Клаудиньо

Игнат Заздравин
Корреспондент
Клаудиньо.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала обвинения во лжи со стороны президента «Палмейраса» из-за трансфера экс-игрока сине-бело-голубых Клаудиньо.

22 января «Зенит» объявил о переходе 27-летнего бразильца в катарский «Аль-Садд». Перед этим клуб вел переговоры о продаже Клаудиньо в «Палмейрас».

После этого президент «Палмейраса» Лейла Перейра обвинила во лжи председателя правления «Зенита» Александра Медведева, заявив, что стороны договорились о трансфере игрока в бразильский клуб.

«Обвинения во лжи? Мы их не признаем, поскольку они безосновательны, мы всегда открыты перед партнерами, обиду на ФК «Палмейрас» и госпожу Лейлу Перейру держать не будем», — цитирует ответ «Зенита» «РБК Спорт».

27-летний бразилец выступал за сине-бело-голубых с августа 2021 года. Он провел 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 результативную передачу.

Источник: «РБК Спорт»
16
Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Палмейрас
Читайте также
Дважды обманул босса «Палмейраса» и дал заработать «Зениту». Как Клаудиньо уходит из России
Турнир PFL Champions Series 1 пройдет в Дубае 25 января
Трамп отреагировал на отказ Байдена помиловать самого себя
Вадим Немков: жизнь и карьера российского чемпиона Bellator
В Белом доме новая первая леди. 7 фактов о Мелании Трамп
Мизулина обвинила Трампа в кощунстве из-за его высказываний о ВОВ
Популярное видео
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя