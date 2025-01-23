В «Зените» ответили на обвинение во лжи со стороны «Палмейраса» после трансфера Клаудиньо

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала обвинения во лжи со стороны президента «Палмейраса» из-за трансфера экс-игрока сине-бело-голубых Клаудиньо.

22 января «Зенит» объявил о переходе 27-летнего бразильца в катарский «Аль-Садд». Перед этим клуб вел переговоры о продаже Клаудиньо в «Палмейрас».

После этого президент «Палмейраса» Лейла Перейра обвинила во лжи председателя правления «Зенита» Александра Медведева, заявив, что стороны договорились о трансфере игрока в бразильский клуб.

«Обвинения во лжи? Мы их не признаем, поскольку они безосновательны, мы всегда открыты перед партнерами, обиду на ФК «Палмейрас» и госпожу Лейлу Перейру держать не будем», — цитирует ответ «Зенита» «РБК Спорт».

27-летний бразилец выступал за сине-бело-голубых с августа 2021 года. Он провел 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 результативную передачу.