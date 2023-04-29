КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:10

В «Зените» ответили на слухи о массовой летней закупке

Микеле Антонов
Корреспондент
Футболисты «Зенита».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новости о том, что клуб заинтересован в приобретении множества футболистов РПЛ, в том числе Матвея Сафонова, Константина Тюкавина, Игоря Дивеева, Максима Осипенко, Ильи Самошникова и Сергея Пиняева.

— Интерес к Тюкавину?

— Писали столько, что мы половину Премьер-лиги покупаем, — ответил «СЭ» Погорелов.

— Как относятся к этому?

— Не читайте все, что пишут.

— То есть, такой масштабной скупки не будет?

— Такой скупки не будет точно.

Ранее Погорелов заявил «СЭ», что нападающий Малком и полузащитник Вендел не покинут команду по окончании сезона-2022/23.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ни милиция, ни ФСБ не смогли найти ответ». Тайна гибели футболиста «Рубина»
Непомнящий был на грани пропасти. Ничья в 13-й партии — удача для россиянина
Беженка с Украины разделась в эфире британского шоу для поиска пары Naked Attraction
Четыре человека погибли в результате ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье
Юрист предупредил о штрафах за нарушения при жарке шашлыка
Российский коптер провел успешный таран украинского дрона под Авдеевкой
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Крылья» — «Зенит», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
«Крылья Советов» — «Зенит»: сделает ли Питер еще шаг к золоту? Онлайн-трансляция матча
«Возможно, Марио заменит в ЦСКА Дивеева. Критика Ренана? Сравните его с Дуарте». Интервью бразильского журналиста
Кавазашвили: «Для Карпина обыграть «Спартак» — дело чести»
Асхабадзе о словах Салиховой: «Свинов был, есть и будет де-факто игроком «Факела». А «Спартак» купил его для галочки»
В «Зените» уверены, что Малком и Вендел останутся в клубе на следующий сезон
«Крылья Советов» — «Зенит»: Писарский и Мостовой в старте, Гарре и Сергеев в запасе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент нападающего «Торпедо» Караева заявил, что к футболисту есть интерес от других клубов

Асхабадзе о словах Салиховой: «Свинов был, есть и будет де-факто игроком «Факела». А «Спартак» купил его для галочки»