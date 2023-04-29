В «Зените» ответили на слухи о массовой летней закупке

Исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новости о том, что клуб заинтересован в приобретении множества футболистов РПЛ, в том числе Матвея Сафонова, Константина Тюкавина, Игоря Дивеева, Максима Осипенко, Ильи Самошникова и Сергея Пиняева.

— Интерес к Тюкавину?

— Писали столько, что мы половину Премьер-лиги покупаем, — ответил «СЭ» Погорелов.

— Как относятся к этому?

— Не читайте все, что пишут.

— То есть, такой масштабной скупки не будет?

— Такой скупки не будет точно.

Ранее Погорелов заявил «СЭ», что нападающий Малком и полузащитник Вендел не покинут команду по окончании сезона-2022/23.