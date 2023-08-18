В «Зените» ответили на вопрос о будущем Вендела в клубе

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о том, продолжит ли полузащитник Вендел выступление в составе сине-бело-голубых.

«Какова вероятность, что Вендел останется в «Зените»? Вендел — игрок «Зенита» и готовится в полном объеме к следующим матчам», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее агент Вендела Тьяго Рибейро сообщал об интересе европейских клубов к футболисту.

25-летний бразилец выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В нынешнем сезоне он провел два матча за петербургский клуб и забил один мяч.

Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2027 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 24 миллиона евро.