В «Зените» ответили на вопрос о переговорах с Караваевым по новому контракту

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентами «СЭ» отреагировал на информацию, что клуб предложил новый контракт защитнику Вячеславу Караваеву. Ранее об этом сообщил Telegram-канал «ZenitCafe».
«Мы не комментируем наши процессы, только результаты.
Пора бы привыкнуть», — сказал Медведев «СЭ».
27-летний футболист перешел в «Зенит» в 2019 году из «Витесса». В текущем сезоне он сыграл в 9 матчах во всех турнирах за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями. Всего в составе клуба из Санкт-Петербурга защитник провел 95 игр, в которых забил 4 гола и сделал 12 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования