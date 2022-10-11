В «Зените» ответили на вопрос о переговорах с Караваевым по новому контракту

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентами «СЭ» отреагировал на информацию, что клуб предложил новый контракт защитнику Вячеславу Караваеву. Ранее об этом сообщил Telegram-канал «ZenitCafe».

«Мы не комментируем наши процессы, только результаты.

Пора бы привыкнуть», — сказал Медведев «СЭ».

27-летний футболист перешел в «Зенит» в 2019 году из «Витесса». В текущем сезоне он сыграл в 9 матчах во всех турнирах за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями. Всего в составе клуба из Санкт-Петербурга защитник провел 95 игр, в которых забил 4 гола и сделал 12 результативных передач.