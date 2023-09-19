В «Зените» подтвердили аренду Бакаева в «Аль-Вахду» до конца сезона без права выкупа

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил уход полузащитника Зелимхана Бакаева. 27-летний россиянин арендован клубом «Аль-Вахда» из ОАЭ.

По словам руководителя сине-бело-голубых, соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 и не предусматривает опцию выкупа.

18 сентября «СЭ» сообщал, что полузащитник уже улетел в Абу-Даби. 19 сентября Sport24 информировал, что гендиректор «Аль-Вахды» подтвердил согласование перехода Бакаева.

Бакаев выступает за «Зенит» с 2022 года. Всего за клуб хавбек провел 34 матча, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

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