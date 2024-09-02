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Сегодня, 11:15

В «Зените» подтвердили, что Соболев начнет тренироваться с командой 4 сентября

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Как сообщал «СЭ», новичок «Зенита» Александр Соболев приступит к тренировкам с командой 4 сентября. Это подтвердил председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

«Когда у команды закончатся выходные дни, тогда Александр Соболев приступит к тренировкам с ней. Сейчас он тренируется индивидуально. Команда приступит к работе в среду», — цитирует Медведева РИА «Новости».

«Зенит» объявил о переходе Соболева из «Спартака» 30 августа. 27-летний нападающий подписал контракт по схеме 3+1. Соболев выступал за красно-белых с 2020 года. Он провел за московский клуб 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.

Источник: РИА «Новости»
Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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