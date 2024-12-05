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Сегодня, 11:30

В «Зените» пока не определились с будущим Ду Кейроса и других игроков в аренде

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем бразильского полузащитника клуба Ду Кейроса.

Ранее стало известно, что «Гремио» досрочно прервал аренду 24-летнего полузащитника.

— Пока не решено по его будущему в «Зените». Будем собираться и обсуждать дальнейшую судьбу — и его, и других игроков в аренде. Подумаем, кто поедет с нами на зимние сборы и будет готовиться ко второй части чемпионата, — сказал Семак.

Ду Кейрос является игроком «Зенита» с 2023 года, с февраля 2024 года он выступал за бразильский «Гремио» на правах аренды. Всего на его счету 1 гол в 15 матчах за петербургский клуб.

Контракт 24-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 3 миллиона евро.

Сергей Семак
ФК Зенит
Ду Кейрос
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