В «Зените» посоветовали «не путаться под ногами» на вопрос о переходе Малкома в «ПСЖ»

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Гендиректор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос «СЭ» о том, доиграет ли форвард Малком сезон за петербургский клуб.
«Дождитесь закрытия французского трансферного окна. Не надо путаться под ногами», — сказал Медведев «СЭ».
Ранее в СМИ сообщалось, что Александр Медведев общался с президентом «ПСЖ», и что «Зенит» не будет рассматривать предложения о продаже Малкома ниже 40 миллионов евро.
В текущем сезоне 25-летний бразильский футболист провел 23 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.