0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:24

В «Зените» прокомментировали инцидент с дракой болельщиков команды на матче в Турции

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Стычка болельщиков «Зенита» и «Фенербахче».
Фото «СЭ»
Telegram Дзен

В «Зените» прокомментировали инцидент с дракой болельщиков команды на товарищеском матче против «Фенербахче», который проходил сегодня, 23 марта в Турции.

«Активных болельщиков «Зенита», которые хотели поддержать команду, организаторы матча централизовано вели на отдельную трибуну, по какой-то причине группу повели через одну из домашних трибун «Фенербахче», очевидно, это вызвало недовольство хозяев, тем самым был спровоцирован инцидент», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Зенита».

В клубе из Санкт-Петербурга отметили, что находятся в тесном контакте с руководством «Фенербахче» с целью избежать подобных происшествий. По итогам стычки российских болельщиков разместили на гостевой трибуне.

Инцидент произошел в конце первого тайма матча «Фенербахче» — «Зенит», который проходил на стадионе «Шюкрю Сарачоглу» в Стамбуле. Болельщики команды из Санкт-Петербурга стали скандировать «Россия», что вызвало агрессивную реакцию турок. В результате потребовалось вмешательство сотрудников полиции, которые вывели болельщиков питерского клуба в подтрибунные помещения.

«Фенербахче» и «Зенит» сыграли вничью — 2:2. Все средства, вырученные от проведения игры, будут направлены на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Футбол
ФК Зенит
ФК Фенербахче
9
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вашингтон» показал все подарки Овечкина на церемонии в честь выхода на второе место в списке снайперов
Россия и Китай выступили против политизации спорта. Но с этим согласны далеко не все
Сын губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Милане
Путин постановил учредить медаль «За храбрость»
В СФ ответили на предложение убедить Киев продать новые регионы России
Посольство РФ назвало малодушием реакцию Кирби на награждение пилотов Су-27
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ отправила в «Пари НН» и «Торпедо» списки дисквалифицированных игроков на следующий тур

Клаудиньо — о вылете в Турцию: «Впервые использовал российский паспорт. Я — русский!»