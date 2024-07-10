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Сегодня, 13:40

В «Зените» прокомментировали информацию о переговорах с Соболевым

Артем Бухаев
Корреспондент
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Заместитель генерального директора «Зенита» Максим Погорелов ответил на вопрос «СЭ» о переговорах со «Спартаком» по возможному переходу нападающего Александра Соболева.

10 июля в московском клубе заявили, что не получали предложения от сине-бело-голубых по Соболеву.

«Мне нечего добавить. Ничего дополнительно сказать не могу», — сказал Погорелов «СЭ».

Соболев играет за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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