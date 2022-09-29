В «Зените» прокомментировали информацию об интересе клубов из Италии к Андрею Мостовому

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что итальянские команды не обращались в питерский клуб по трансферу полузащитника Андрея Мостового.

Ранее Telegram-канал ZenitCafe заявил, что предложение купить футболиста получили «Монца», «Сампдория», «Лацио», «Эмполи», «Удинезе» и «Верона».

«Пока эти клубы не обращались к нам по трансферу Мостового», — приводит «РБ Спорт» слова Медведева.

В сезоне-2022/23 Мостовой забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 13 матчах за «Зенит». Контракт 24-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца июня 2024 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Мостового в 3,5 миллиона евро.