Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

29 сентября, 15:52

В «Зените» прокомментировали информацию об интересе клубов из Италии к Андрею Мостовому

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что итальянские команды не обращались в питерский клуб по трансферу полузащитника Андрея Мостового.

Ранее Telegram-канал ZenitCafe заявил, что предложение купить футболиста получили «Монца», «Сампдория», «Лацио», «Эмполи», «Удинезе» и «Верона».

«Пока эти клубы не обращались к нам по трансферу Мостового», — приводит «РБ Спорт» слова Медведева.

В сезоне-2022/23 Мостовой забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 13 матчах за «Зенит». Контракт 24-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца июня 2024 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Мостового в 3,5 миллиона евро.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Андрей Мостовой
ФК Зенит
4
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

РФС опубликовал повестку очередного заседания исполкома

Полузащитнику «Краснодара» Черникову потребуется еще одна операция