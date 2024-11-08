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Сегодня, 16:59

Медведев: «К вопросу о переходе Кузяева можно будет вернуться летом»

Руслан Минаев
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможное возвращение полузащитника «Гавра» Далера Кузяева.

«Мы с Далером уже после его первого сезона во Франции, когда его мечта сыграть в европейских чемпионатах осуществилась, предлагали ему вернуться в «Зенит» в юбилейный сезон. Это было бы очень знаково. Но он сказал, что еще хочет один сезон сыграть во Франции. Поэтому, я думаю, к этой теме можно будет вернуться летом», — цитирует Медведева пресс-служба БК «Зенит».

Кузяев выступал за «Зенит» с июля 2017 года, после завершения сезона-2022/23 футболист покинул российскую команду и в июле 2023 года перешел в «Гавр» на правах свободного агента.

Россиянин провел 41 матч за французский клуб, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: БК Зенит
Далер Кузяев
ФК Гавр
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)

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