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Сегодня, 12:01

В «Зените» прокомментировали возможный переход Артура в клуб

Виктория Кравченко
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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра ответил на вопрос о возможном переходе в клуб Артура Гимарайнса из «Палмейраса». Он отметил, что фамилии обсуждаются разные, но это не значит, что этих футболистов точно купят.

«У нас есть скауты, руководство, тренерский штаб — мы постоянно обсуждаем разные фамилии. Но это не значит, что мы готовы кого-то купить во чтобы то ни стало. Артур хороший футболист, но слухи о его переходе, мне кажется, сильно преувеличены.

Ты даже не представляешь, как много мне здесь звонят — спрашивают о Клаудиньо, Венделе и остальных. Я всем отвечаю как есть», — цитирует тренера «Чемпионат».

Он также добавил, что у клуба хорошие отношения с Бразилией, однако для «Зенита» паспорт не важен, главное — насколько силен игрок.

«Зенит» выйдет из отпуска 11 января для прохождения традиционного медосмотра. 14 января команда Сергея Семака отправится на первые тренировочные сборы в Абу-Даби.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5374164-v-zenite-vyskazalis-o-vozmozhnom-perehode-artura-v-klub.html
Сергей Семак
ФК Зенит
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