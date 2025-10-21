В «Зените» раскрыли подробности травмы Кассьерры

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра получил повреждение икроножной мышцы в матче 12-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0). Колумбиец будет тренироваться по индивидуальной программе около 4 недель. «Кассьерре проведено обследование, выявлено повреждение икроножной мышцы — потребуется около 4 недель индивидуальных тренировок. Точные сроки возвращения форварда будут зависеть от динамики восстановления», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба. В текущем сезоне 28-летний Кассьерра сыграл 14 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.

tolyashka Лусиано вышел не замену и, к сожалению, не впечатлил :neutral_face: 21.10.2025

marchela13 Ты то куда лезишь мао хуйлуй. 21.10.2025

Кaраcик Хоть в Эрмитаж наконец-то сходит... 21.10.2025

НВ ну вот и еще одна отмазка для сельдерея семака :stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye: 21.10.2025

Корнелий Ш За ним еще голевой пас. 21.10.2025

shpasic Алип свой гол в этом году уже забил) 21.10.2025

МАО Кассиров не нужен от слова совсем. 21.10.2025

МАО Здоровья крепкого. и не возвращаться подольше. Лучше совсем не возвращаться. 21.10.2025

Корнелий Ш Алип. 21.10.2025

shpasic а кто же будет третьим нелегионером с Динамо и Локомотивом? Мостовой в стартовом составе не будет выходить - вместо него Луис Энрике. 21.10.2025

Корнелий Ш Чойто? В способностях Дельфина Семак, похоже, убедился. Лусиано и где-то рядом Глушенков самое то. Богданыч же не враг своему здоровью. 21.10.2025

shpasic фантазёр) :dolphin: 21.10.2025

Сказо4ник Здоровья! 21.10.2025

инок Кассьерра выбыл из состава, к сожалению. Скорее всего, придется смотреть на дельфина Соболева.. 21.10.2025

Корнелий Ш Хоть Лусиано поиграет. 21.10.2025

ValeraK Пофиг 21.10.2025

Valery Petrukhin Нас очень много (целая рать)! 21.10.2025

Valekka "Страшную весть принёс я на ветку!Зовите пользователей!"(От дяди Мити) 21.10.2025