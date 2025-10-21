Видео
21 октября, 11:22

В «Зените» раскрыли подробности травмы Кассьерры

Роман Кольцов
Корреспондент
Матео Кассьерра.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра получил повреждение икроножной мышцы в матче 12-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0). Колумбиец будет тренироваться по индивидуальной программе около 4 недель.

«Кассьерре проведено обследование, выявлено повреждение икроножной мышцы — потребуется около 4 недель индивидуальных тренировок. Точные сроки возвращения форварда будут зависеть от динамики восстановления», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

В текущем сезоне 28-летний Кассьерра сыграл 14 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.

19

  • tolyashka

    Лусиано вышел не замену и, к сожалению, не впечатлил :neutral_face:

    21.10.2025

  • marchela13

    Ты то куда лезишь мао хуйлуй.

    21.10.2025

  • Кaраcик

    Хоть в Эрмитаж наконец-то сходит...

    21.10.2025

  • НВ

    ну вот и еще одна отмазка для сельдерея семака :stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

    21.10.2025

  • Корнелий Ш

    За ним еще голевой пас.

    21.10.2025

  • shpasic

    Алип свой гол в этом году уже забил)

    21.10.2025

  • МАО

    Кассиров не нужен от слова совсем.

    21.10.2025

  • МАО

    Здоровья крепкого. и не возвращаться подольше. Лучше совсем не возвращаться.

    21.10.2025

  • Корнелий Ш

    Алип.

    21.10.2025

  • shpasic

    а кто же будет третьим нелегионером с Динамо и Локомотивом? Мостовой в стартовом составе не будет выходить - вместо него Луис Энрике.

    21.10.2025

  • Корнелий Ш

    Чойто? В способностях Дельфина Семак, похоже, убедился. Лусиано и где-то рядом Глушенков самое то. Богданыч же не враг своему здоровью.

    21.10.2025

  • shpasic

    фантазёр) :dolphin:

    21.10.2025

  • Сказо4ник

    Здоровья!

    21.10.2025

  • инок

    Кассьерра выбыл из состава, к сожалению. Скорее всего, придется смотреть на дельфина Соболева..

    21.10.2025

  • Корнелий Ш

    Хоть Лусиано поиграет.

    21.10.2025

  • ValeraK

    Пофиг

    21.10.2025

  • Valery Petrukhin

    Нас очень много (целая рать)!

    21.10.2025

  • Valekka

    "Страшную весть принёс я на ветку!Зовите пользователей!"(От дяди Мити)

    21.10.2025

  • Павел Леонидович

    пофиг

    21.10.2025

