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Сегодня, 11:00

В «Зените» рассчитывают провести ответный матч с «Сепаханом» в Петербурге

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев надеется на проведение ответного товарищеского матча с иранским «Сепаханом» в Санкт-Петербурге. Ранее российский клуб проиграл иранскому со счетом 0:2.

«Результат товарищеских матчей не является довлеющим сам по себе. Хочу поздравить «Сепахан» и его болельщиков. Их, на мой взгляд, было явно больше 40 тысяч. Перед такой болельщицкой аудиторией команда не может не показывать особое отношение, желание и самоотдачу. Будем ждать иранскую команду у нас в Санкт-Петербурге, потому что после поражения победа будет особенно сладкой», — цитирует Медведева ТАСС.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров. «Спартак» отстает от питерской команды на 6 очков и занимает 2-е место в РПЛ. «Ростов» замыкает тройку лидеров с 35 очками.

Источник: https://tass.ru/sport/17083183
ФК Зенит
ФК Сепахан
Александр Медведев (руководитель)
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