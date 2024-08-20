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РПЛ

Сегодня, 11:55

В «Зените» рассказали, что Вендел, Глушенков и Педро не сыграют со «Спартаком»

Виктория Кравченко
Максим Глушенков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что полузащитники Вендел и Максим Глушенков и форвард Педро пропустят матч 6-го тура РПЛ против «Спартака».

«К сожалению, мы не можем рассчитывать ни на Глушенкова, ни на Вендела, ни на Педро. Также не смогут сыграть травмированные ранее Родригао и [Ильзат] Ахметов. Так что придется и за себя, и за того парня», — цитирует Медведева ТАСС.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 24 августа на «Газпром-Арене». Начало — в 17.30 мск.

Глушенков получил перелом лучевой кости правой руки со смещением в матче пятого тура РПЛ против «Химок» (1:1). Вендел был травмирован в игре с «Динамо» (1:0).

Источник: ТАСС
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
Максим Глушенков
Педро (Зенит)
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