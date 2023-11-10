В «Зените» рассказали, какие позиции нуждаются в усилении

Сегодня, 10:23
Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин рассказал о том, на какие позиции требуются игроки для усиления.
«Центральный защитник — это было бы неплохо. Футболист в атаку — обязательно. Изидором мы ее частично закрыли. Да, нам не удалось подписать футболиста, по типажу схожего с Малкомом. Хотели, но не получилось. Как говорил Владимир Боровиичка: «Лучше не взять хорошего, чем взять плохого», — цитирует Шипулина «Чемпионат».
В летнее трансферное окно в питерский клуб перешли 11 игроков, среди которых защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович, защитник Марио Фернандес, полузащитник «Сочи» Александр Коваленко и нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор.
После 14 туров «Зенит» с 29 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ-2023/24.
Стало известно расписание всех матчей РПЛ перед зимней паузой