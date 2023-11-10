Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:23

В «Зените» рассказали, какие позиции нуждаются в усилении

Виктория Кравченко
Изидор.
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен

Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин рассказал о том, на какие позиции требуются игроки для усиления.

«Центральный защитник — это было бы неплохо. Футболист в атаку — обязательно. Изидором мы ее частично закрыли. Да, нам не удалось подписать футболиста, по типажу схожего с Малкомом. Хотели, но не получилось. Как говорил Владимир Боровиичка: «Лучше не взять хорошего, чем взять плохого», — цитирует Шипулина «Чемпионат».

В летнее трансферное окно в питерский клуб перешли 11 игроков, среди которых защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович, защитник Марио Фернандес, полузащитник «Сочи» Александр Коваленко и нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор.

После 14 туров «Зенит» с 29 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ-2023/24.

Стало известно расписание всех матчей РПЛ перед зимней паузой

Источник: https://www.championat.com/football/news-5313000-shef-skaut-zenita-nazval-pozicii-kotorye-klub-hotel-usilit-v-transfernoe-okno.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
ФК Зенит
5
Обсудить
Читайте также
Село в Дагестане переименуют в честь отца Хабиба Нурмагомедова
Биография Томаса Аспиналла: жизнь и карьера соперника Павловича в UFC
МИД: Россия «свернула» работу над заявлением Совбеза ООН по «Северным потокам»
В школе в подмосковном Деденево мама ученицы подралась с учительницей
В ДНР сообщили о массовом бегстве украинских солдат из-под Донецка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Луческу назвал причину гегемонии «Зенита» в РПЛ
Игнатьев: «При всем уважении к «Краснодару», шансов больше у «Зенита»
Червиченко: «Самому «Ростову» очень выгодно совмещение постов Карпиным»
«Зенит» не проиграет «Краснодару», а «Ростов» Карпина победит «Спартак». Прогнозы на 15-й тур РПЛ
Лучшая атака «Зенита» против лучшей обороны «Краснодара». Первый круг РПЛ заканчивается суперматчем
Гладилин: «Соболев нужен в матче с «Ростовом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Луческу рассказал, когда последний раз был на матче «Зенита»

Агент рассказал, когда полузащитник ЦСКА Глебов вернется на поле