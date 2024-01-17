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РПЛ

Сегодня, 19:10

В «Зените» рассказали, когда Круговой присоединится ко второй команде

Константин Белов
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» сообщил, когда защитник Данил Круговой покинет расположение основной команды и присоединится ко второй.

«Круговой завтра покинет сбор «Зенита» и присоединится ко второй команде? Да, это так», — сказал Медведев «СЭ».

17 января пресс-служба ЦСКА сообщила о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня 2024 года.

Также пресс-служба «Зенита» сообщила, что во второй половине сезона-2023/24 25-летний защитник будет получать игровую практику в «Зените»-2.

Круговой в этом сезоне провел 18 матчей и отдал 2 голевые передачи.

Данил Круговой
ФК Зенит
ФК Зенит-2
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
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