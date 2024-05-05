В «Зените» рассказали о возможном усилении

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра ответил на вопрос «СЭ» о возможном усилении команды.

— Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина заявила, что у клуба осталась внушительная сумма с продажи Малкома.

— Это уже как раз мы будем обсуждать после окончания сезона. Сейчас у нас вообще времени нет смотреть на это. Уже думаем об игре с «Факелом», потому что она будет очень важной.

Лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 50 очков, следом идет «Краснодар» (50) и «Динамо» (47).