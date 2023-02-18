В «Зените» сообщили, что Малкому и Клаудиньо одобрили получение паспортов РФ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что бразильским футболистам команды Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение паспортов РФ.

«Мы получили информацию об этом, обрадовали игроков. Теперь ждем, когда будет назначена дата церемонии», — приводит ТАСС слова Медведева.

Также функционер высказался о том, могут ли игроки в перспективе выступать за сборную России.

«Спортивное гражданство неэквивалентно гражданству страны. Должно пройти определенное время, чтобы они могли играть за сборную России», — добавил Медведев.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. В сезоне-2022/23 25-летний форвард забил 15 голов и сделал 7 результативных передач в 23 матчах за команду во всех турнирах.

Клаудиньо перешел в «Зенит» из «РБ Брагантино» в августе 2021 года. В этом сезоне у 26-летнего полузащитника 3 гола и 8 результативных передач в 19 играх за сине-бело-голубых.

Оба футболиста являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии.