В «Зените» сообщили, что «Ростов» и РПЛ не высказались против закрытия крыши на стадионе

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» объяснил, почему матч 3-го тура РПЛ против «Ростова» прошел при закрытой крыше стадиона.

Перед матчем главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал «бредом сумасшедшего» решение о закрытии крыши.

«Утром на предматчевом совещании делегат матча, представители «Зенита» и «Ростова», а также стадиона обсуждали вопрос о положении крыши на матче с «Ростовом», учитывая предупреждение регионального МЧС шторме, ливнях и грозах в этот день. Было принято совместное решение о том, что с большей долей вероятности крыша на матч будет закрыта – ни лига, ни «Ростов» не высказались против этого.

В летнее время на «Газпром Арене» решение об открытой или закрытой крыше принимается в день матча, опираясь на прогноз погоды из нескольких авторитетных источников – данная практика применяется постоянно и полностью оправдывает себя. Был бы главный тренер соперника доволен если бы поле и футболистов обеих команд залило ливнем, который Петербург увидел сегодня днем?» – сказал Медведев «СЭ».

«Зенит» (9 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. «Ростов» (4) остается четвертым в турнирной таблице.

В следующем туре ростовчане на своем поле примут «Рубин». Игра пройдет 9 августа. Команда Сергея Семака на день позже дома сыграет против московского «Динамо».