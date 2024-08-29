В «Зените» сообщили, что Соболев выехал в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что нападающий «Спартака» Александр Соболев выехал в Санкт-Петербург для прохождения медицинского осмотра перед подписанием контракта с сине-бело-голубыми.

«Александр Соболев выехал в Санкт-Петербург для прохождения углубленного медицинского обследования», — приводит слова Медведева matchtv.ru.

Соболев перешел в «Спартак» в 2020 году. В нынешнем сезоне футболист провел на поле за красно-белых всего 67 минут, а после матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2) был отстранен от тренировок с командой. Сообщалось, что это связано с его желанием перейти в «Зенит».