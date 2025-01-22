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Сегодня, 12:49

В «Зените» сообщили о переговорах с «Аль-Саддом» по Клаудиньо

Константин Белов
Корреспондент
Клаудиньо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе полузащитника Клаудиньо в катарский клуб «Аль-Садд».

Ранее об этом сообщил журналист Жорже Никола.

— Появилась информация, что Клаудиньо переходит в «Аль-Садда». Это действительно так?

— Идут переговоры. Не бегите вперед паровоза, — сказал Медведев «СЭ».

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. С того момента он провел за команду 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 результативную передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 17 миллионов евро.

32
Клаудиньо
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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