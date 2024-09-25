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Сегодня, 18:25

В «Зените» сообщили о травме Михаила Кержакова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков получил повреждение, сообщил председатель правления клуба Александр Медведев.

«Действительно ли Кержаков получил травму? Да, Михаил получил травму на тренировке. Есть ли информация по срокам восстановления? Пока нет», — цитирует Медведева «Спорт День за Днем».

В текущем сезоне 37-летний вратарь ни разу не выходил на поле. Контракт Кержакова с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2025 года.

После 9 туров «Зенит» с 23 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. 28 сентября команда Сергея Семака на выезде сыграет против «Краснодара» в матче 10-го тура РПЛ. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: «Спорт День за Днем»
Михаил Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)

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