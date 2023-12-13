В «Зените» высказались о лидерстве «Краснодара»: «Чемпионская гонка продолжается»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» высказался о соперничестве с «Краснодаром» в текущем сезоне РПЛ.

«Чемпионская гонка продолжается, и «Зенит» к ней готовится. Видим ли мы конкурента в «Краснодаре»? У нас вообще конкурентный чемпионат, несмотря на то, что «Зенит» выигрывает его пять раз подряд. В каждом сезоне у нас были серьезные соперники», — сказал Медведев «СЭ».

«Краснодар» с 38 очками является лидером РПЛ по итогам первой части сезона. На второй позиции располагается «Зенит» (36). «Динамо» (32) замыкает тройку.