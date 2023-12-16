В «Зените» заявили, что клуб не делал предложения по форварду «Аданы Демирспор»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова президента «Аданы Демирспор» Мурата Санджака о том, что петербуржцы сделали турецкому клубу предложение о подписании форварда Юсуфа Сары.

«Эта информация не соответствует действительности», — цитирует Медведева Sport24.

В этом сезоне 25-летний Сара сыграл в 19 матчах за «Адану Демирспор» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 7 результативных передач.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 18 туров.