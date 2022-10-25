В «Зените» заявили, что не будут штрафовать Мостового так, как «МЮ» — Роналду

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не будет применять штрафные санкции к полузащитнику Андрею Мостовому.

20 октября во время матча с «Крыльями Советов» (2:1) группового этапа Кубка России Мостовой вышел на поле вместо Далера Кузяева, но был заменен, проведя на поле 22 минуты. После обратной замены он сразу ушел в раздевалку, выразив недовольство решением тренерского штаба.

«Конфликт исчерпан. Не случайно Андрей вышел на замену в матче с «Сочи» в чемпионате России и полезно сыграл. Штраф, как к Криштиану, мы не будем применять», — приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, что форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду был отстранен от тренировок с основным составом и оштрафован на 900 тысяч евро (двухнедельный оклад), после того как покинул скамейку запасных в конце матча против «Тоттенхэма» (2:0) в 12-м туре АПЛ.