В «Зените» заявили, что не планируют продавать игроков в зимнее трансферное окно

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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о трансферных планах клуба на зимнее окно. Он заявил, что из команды никто не уйдет в ближайшее время.
«Мы ни с кем не собираемся расставаться зимой. Вера? Наши интересы лимитированы наличием только одного легионерского места в заявке», — цитирует Медведева РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что этой зимой команду может покинуть Роберт Ренан. Клуб ведет переговоры с клубами «Коринтианс» и «Интернасьональ».
4 января игроки отправятся на первый сбор в Абу-Даби. До 29 января команда проведет товарищеские матчи, с 1 по 28 февраля состоится второй сбор команды в Дохе.
На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 18 туров. Сине-бело-голубые становились чемпионами России пять раз подряд.
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