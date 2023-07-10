Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:08

«Зенит»: «Предложений по Малкому в клуб не поступало»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Telegram Дзен

В понедельник агент Тимур Гурцкая распространил на YouTube-канале «Это футбол, брат» информацию, в соответствии с которой 26-летний нападающий «Зенита» Малком якобы может перейти в одну из команд из Саудовской Аравии за 50 миллионов евро, а с самим футболистом уже согласован контракт с зарплатой 10-12 миллионов евро в год.

Вместе с тем в пресс-службе сине-бело-голубых не подтвердили эти данные, дав «СЭ» такой комментарий: «Предложений по Малкому в наш клуб не поступало».

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. Бразилец провел 108 матчей за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах, на его счету 42 гола и 24 результативные передачи.

Контракт 26-летнего форварда действует до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Спустили российский флаг. Наши спортсмены, сменившие гражданство за полтора года
17 тысяч на товарищеском матче «Динамо» — ЦСКА. Наши клубы научились делать шоу
Песков подтвердил информацию о встрече Путина с командирами ЧВК «Вагнер» и Пригожиным
Эрдоган назвал новое условие для одобрения заявки Швеции в НАТО
Минобороны РФ заявило о прибытии на Украину свыше 11 тыс. иностранных наемников
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
«Спартак» анонсировал трансфер полузащитника ЦСКА Медины
«Рубин» подписал 3-летний контракт с полузащитником Родиным и отдал его в аренду в «КАМАЗ»
Стала известна сумма трансфера Рамиреса за переход из «Краснодара» в «Ференцварош»
Бывший агент Наингголана о возможном переходе игрока в «Спартак»: «Не думаю, что Раджа поедет в Россию»
Первак: «Если Малком захочет в Саудовскую Аравию, какой смысл «Зениту» его держать?»
Каррера — о приговоре Промеса: «Я позволил бы ему играть в «Спартаке» до конца»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рубин» подписал 3-летний контракт с полузащитником Родиным и отдал его в аренду в «КАМАЗ»

Веденеев ожидал лучшей игры от «Зенита» в матче с «Фенербахче»