Сегодня, 18:05
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал будущее полузащитника Клаудиньо.
— Клаудиньо может покинуть «Зенит»?
— Не вели переговоры по Клаудиньо, это все домыслы.
— Что скажете по красной карточке Семаку?
— На стадионе не был, смотрел по ТВ, был изумлен. Завтра КДК, будут разбирать. Рапорт КДК, судья. Сергей Семак будет участвовать.
— Вы — глава четырех клубов? Нравится?
— Смотря на специфику отдельных видов спорта, есть очень много общего в управлении. Стройка взаимоотношения с тренерским штабом — важная черта. Не случайно «Зенит» выиграл пять раз подряд, баскетбольный «Зенит» сокрушил. Будем стараться тоже самое делать в хоккее и гандболе. Будет ли СКА менять название на «Зенит»? Нет (смеется).
В текущем сезоне 26-летний бразилец провел по одному матчу в РПЛ и Кубке России, отметившись одним голом.