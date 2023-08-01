Медведев: «Не вели переговоров по Клаудиньо — все домыслы»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал будущее полузащитника Клаудиньо.

— Клаудиньо может покинуть «Зенит»?

— Не вели переговоры по Клаудиньо, это все домыслы.

— Что скажете по красной карточке Семаку?

— На стадионе не был, смотрел по ТВ, был изумлен. Завтра КДК, будут разбирать. Рапорт КДК, судья. Сергей Семак будет участвовать.

— Вы — глава четырех клубов? Нравится?

— Смотря на специфику отдельных видов спорта, есть очень много общего в управлении. Стройка взаимоотношения с тренерским штабом — важная черта. Не случайно «Зенит» выиграл пять раз подряд, баскетбольный «Зенит» сокрушил. Будем стараться тоже самое делать в хоккее и гандболе. Будет ли СКА менять название на «Зенит»? Нет (смеется).

В текущем сезоне 26-летний бразилец провел по одному матчу в РПЛ и Кубке России, отметившись одним голом.