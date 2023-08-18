В «Зените» заявили, что прощание Малкома с болельщиками обязательно состоится

Сегодня, 15:50
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил «СЭ» на вопрос о том, состоится ли прощание экс-нападающего сине-бело-голубых Малкома с болельщиками.
26 июля 26-летний бразилец перешел в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро — это рекордная сумма продажи футболиста в истории РПЛ.
«Начался чемпионат Саудовской Аравии, поэтому очень трудно сейчас найти место в графике, чтобы все совпало. Все-таки путь не близкий. Сейчас мы назвать дату не можем, но такое прощание обязательно состоится», — сказал Медведев «СЭ».
Малком выступал за «Зенит» с августа 2019 года, он четырежды становился чемпионом России в составе клуба из Санкт-Петербурга.
В составе «Аль-Хиляля» форвард забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 4 матчах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -