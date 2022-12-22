Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:57

В «Зените» заявили об отсутствии интереса к контракту Сычевого с «Крыльями»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram пїЅпїЅпїЅпїЅ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что в контракте Владимира Сычевого с «Крыльями Советов» отступные прописаны только для «Зенита».

«Нас не интересуют условия контракта Сычевого с «Крыльями Советов», — сказал Медведев «СЭ».

20 декабря стало известно, что Сычевой подписал контракт с «Крыльями Советов».

В текущем сезоне РПЛ 26-летний форвард забил 14 мячей в 15 матчах за «Оренбург», а также отдал 2 голевые передачи.

Владимир Сычевой
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
10
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Полный шок. Жамнову поставили «неуд», у сборной России будет новый тренер
«Азия для России — дорога в никуда!» Романцев — о Роналду, Мбаппе и сравнении Месси с Марадоной
Раненого в Донецке Рогозина доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону
МИД РФ сообщил об отказе Еревана от участия во встрече по мирному договору с Баку
Врач назвал самый частый вид рака у мужчин
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Могилевец — о Бердыеве в «Сочи»: «Пока его не было в РПЛ ничего не поменялось, даже хуже стало»
«Локомотив» объявил об изменениях в департаменте коммуникаций клуба
Кавазашвили — об апелляции «Зенита» в КДК РФС: «Они винят футболистов «Спартака» в драке»
Сычевой ушел в «Крылья», Едвай уехал из России, а вернется ли Дзюба? Таблица переходов РПЛ
Могилевец — о Карпине: «Сильный тренер. Внятные требования, игроки растут у него»
Экс-полузащитник «Рубина» Могилевец — о Слуцком: «Отношения не сложились. Не привык к его шуткам и подколам»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Локомотив» объявил об изменениях в департаменте коммуникаций клуба

«Саша, играй! Ты прикалываешься что ли?» Как Москалев показал Селихову желтую карточку за затяжку времени