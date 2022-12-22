В «Зените» заявили об отсутствии интереса к контракту Сычевого с «Крыльями»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что в контракте Владимира Сычевого с «Крыльями Советов» отступные прописаны только для «Зенита».

«Нас не интересуют условия контракта Сычевого с «Крыльями Советов», — сказал Медведев «СЭ».

20 декабря стало известно, что Сычевой подписал контракт с «Крыльями Советов».

В текущем сезоне РПЛ 26-летний форвард забил 14 мячей в 15 матчах за «Оренбург», а также отдал 2 голевые передачи.