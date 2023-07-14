В «Зените» заявили об отсутствии предложений по Клаудиньо

Сегодня, 14:20
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию об отклонении предложения «Фламенго» по трансферу хавбека Клаудиньо.
«У нас не было никаких предложений. Это все слухи и фейки», — сказал Медведев «СЭ».
Ранее появилась информация, что бразильский клуб предложил за 26-летнего игрока 15 миллионов евро в течение пяти лет: 10 частями по 1,5 миллиона евро. В начале июня «СЭ» сообщал, что клуб из Санкт-Петербурга оценивает бразильца в 30 миллионов евро.
Клаудиньо с 2021 года выступает за «Зенит». В прошедшем сезоне он забил 5 голов и сделал 12 голевых передач в 30 матчах во всех турнирах. Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2027 года.