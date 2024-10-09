В «Крылья Советов» назвали встречу с губернатором Самарской области плодотворной: «Благодарим его за поддержку клуба»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги встречи с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

«Встреча с губернатором прошла конструктивно и плодотворно. Нам обозначили цели и задачи команды на сезон, обсудили приоритеты развития клуба. Благодарим губернатора за поддержку клуба, руководства и за доверие к тренерскому штабу», — сказал Андреев «СЭ».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что никаких кадровых перестановок в клубе не будет.

«Крылья Советов» в 11-м туре РПЛ уступили на выезде «Локомотиву» со счетом 0:1. Сообщалось, что после этого матча Осинькин будет отправлен в отставку с поста главного тренера, а его место займет Сергей Игнашевич, ранее возглавлявший «Балтику».