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Сегодня, 13:33

Генеральный директор «Крыльев Советов»: «Губернатор выразил поддержку руководству клуба»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о взаимодействии с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым.

«Встреча с новым губернатором была на базе. Об этой встрече писали и в клубных ресурсах, и в региональных СМИ. Губернатор выразил поддержку руководству клуба. И надеется на самые позитивные результаты команды. Будут еще встречи неоднократные. Губернатор будет следить за нашим клубом. Надеемся, будет также помогать «Крыльям Советов» и любить их», — сказал Андреев «СЭ».

В сезоне-2023/24 «Крылья Советов» заняли девятое место в турнирной таблице РПЛ с 41 очком в 30 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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