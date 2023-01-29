Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:06

Гендиректор «Крыльев Советов»: «Гарре — яркий футболист высокого уровня. Мы рассчитываем, что он добавит красок нашей атаке»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев высказался о трансфере нападающего Бенхамина Гарре в самарскую команду.

29 января клуб объявил о подписании контракта с аргентинцем на 3,5 года.

«Бенхамин Гарре — это яркий футболист высокого уровня, он прошел школу «Манчестер Сити», где работал с большими профессионалами, включая Хосепа Гвардиолу. Это взрывной игрок с хорошим дриблингом, скоростью и видением поля. Он способен сыграть слева, справа и в центре. Переговоры и сама организация перехода Бенхамина в нашу команду были непростыми, но в итоге нам удалось достигнуть договоренности. Мы рассчитываем, что Гарре добавит красок нашей атаке и поможет «Крыльям» достичь необходимых результатов», — приводит слова Андреева пресс-служба самарской команды.

Ранее 22-летний нападающий выступал на правах аренды в «Уракане».

С 2016 по 2020 год Гарре находился в системе «Манчестер Сити», выступая за молодежные команды.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 17 матчей.

Источник: https://pfcks.ru/news/novosti_1654.html
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
На Западе разругались из-за новой позиции МОК по России. Наши оппоненты, похоже, в меньшинстве
Российский вратарь Сорокин помог «Айлендерс» обыграть «Детройт» в НХЛ
В Кремле отреагировали на слова Шольца о продолжении переговоров с Путиным
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Стали известны мотивы двойного убийства на Флотской улице в Москве
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
В «Торпедо» заявили, что расстанутся с 26-летним нападающим Марком Костой
В «Крыльях» объяснили, почему не пригласили в команду Дзюбу
Осинькин оценил перспективы Пиняева в «Локомотиве»
Главный тренер «Крыльев» назвал сильные стороны в игре Писарского
Осинькин объяснил, зачем «Крылья» подписали Рассказова
«Для дальнейшего роста Пиняеву стоило еще остаться в «Крыльях». Интервью Осинькина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В «Крыльях» объяснили, почему не пригласили в команду Дзюбу

В «Торпедо» заявили, что расстанутся с 26-летним нападающим Марком Костой