Гендиректор «Крыльев Советов»: «Гарре — яркий футболист высокого уровня. Мы рассчитываем, что он добавит красок нашей атаке»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев высказался о трансфере нападающего Бенхамина Гарре в самарскую команду.

29 января клуб объявил о подписании контракта с аргентинцем на 3,5 года.

«Бенхамин Гарре — это яркий футболист высокого уровня, он прошел школу «Манчестер Сити», где работал с большими профессионалами, включая Хосепа Гвардиолу. Это взрывной игрок с хорошим дриблингом, скоростью и видением поля. Он способен сыграть слева, справа и в центре. Переговоры и сама организация перехода Бенхамина в нашу команду были непростыми, но в итоге нам удалось достигнуть договоренности. Мы рассчитываем, что Гарре добавит красок нашей атаке и поможет «Крыльям» достичь необходимых результатов», — приводит слова Андреева пресс-служба самарской команды.

Ранее 22-летний нападающий выступал на правах аренды в «Уракане».

С 2016 по 2020 год Гарре находился в системе «Манчестер Сити», выступая за молодежные команды.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 17 матчей.