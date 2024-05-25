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Сегодня, 01:04

Евсеев: «Если Тюкавин не сможет помочь команде, для «Динамо» это станет огромной потерей»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев считает, что неучастие нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в матче 30-го тура чемпионата России с «Краснодаром» может стать потерей для московской команды.

«В клубе работает довольно качественный медицинский штаб. Уверен, они поставят футболиста на ноги. Думаю, он будет играть. Другое дело — как. Все-таки будет не очень хорошо, если он полностью пропустит тренировочный процесс на неделе и потом сразу «холодным» выйдет на поле в Краснодаре. Если же Константин не сможет помочь команде, для нее это станет огромной потерей. Все-таки он набрал потрясающую форму и весной забивал в шести матчах РПЛ подряд. В качестве его основного сменщика выступает Федор Смолов, но он получает совсем немного практики и, кажется, потерял игровой ритм», — цитирует RT Евсеева.

После 29 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1319249-evseev-tyukavin-krasnodar
Вадим Евсеев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Константин Тюкавин
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