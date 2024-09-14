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Сегодня, 15:49

Евсеев — об игре Батракова: «За счет своего движения и светлой головы оказывается там, где забиваются мячи»

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Бывший игрок «Локомотива» Вадим Евсеев в комментарии «СЭ» оценил игру полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в текущем сезоне.

«Уже много хороших слов про него сказано, и не просто так его вызвали в сборную. Насколько я понимаю, для него было знакомо играть на искусственном поле в матче против «Оренбурга». Потому что он все время на нем играл за молодежный «Локомотив». Он оказывается в тех местах, откуда забиваются мячи. Наверное, юношеский задор… За счет своего движения и светлой головы оказывается там, где надо.

Тренерский штаб же видел и не просто так вводил его в основной состав. Не понаслышке знаю, что у Алексея с головой все в порядке. Он понимает игру и еще до принятия решения оценивает ситуацию», — сказал Евсеев «СЭ».

19-летний футболист оформил дубль в матче 8-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:2). На счету игрока уже 5 голов и 5 голевых передач в чемпионате России-2024/25.

Александр Абустин

Вадим Евсеев
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков

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